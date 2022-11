The Crown 5, il nuovo video presenta il cast: ecco la Royal Family di Netflix

Il primo trailer di The Crown 5 ci ha mostrato i nuovi attori che andranno a vestire i pesanti panni di alcuni dei più importanti membri della famiglia reale inglese e ora, un nuovo video dal dietro le quinte ci permette di fare in maniera più approfondita la loro conoscenza.

Le due più grandi aggiunte al cast sono, ovviamente, Imelda Staunton nelle vesti della regina Elisabetta II ed Elizabeth Debicki in quelle della Principessa Diana: questa stagione descriverà per l'appunto lo storico e chiacchierato conflitto tra la prima moglie di Carlo e la corte britannica.

Nella clip, il creatore della serie Peter Morgan spiega le motivazioni per cui questa è una delle stagioni più importanti per The Crown non solo perché ci permette di vedere con un occhio nuovo gli anni più recenti della Royal Family, ma anche per il suo forte valore simbolico.

Finalmente Elisabetta e la sua corte sono entrati a far parte appieno del mondo moderno sebbene questo passaggio epocale li abbia condotti in un mare lastricato di scandali. The Crown ha deciso di non mostrare la morte di Lady D. ma questo evento ha comunque avuto un forte impatto sulla monarchia britannica e sul suo pesante destino.

Vi ricordiamo che la stagione 5 di Crown arriverà su Netflix il prossimo 9 novembre. Curiosi di vedere i nuovi episodi? Diteci quali sono le vostre aspettative nei commenti.