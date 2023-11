The Crown 6: 5 grossi cambiamenti rispetto alla storia vera

L'ultima stagione di The Crown è su Netflix e sono già partite diverse polemiche su alcuni personaggi. Ma a parte ciò, sono stati segnalati dei cambiamenti significativi rispetto alla realtà operati nello show. Quali sono?

1) Il Principe William scomparso per 14 ore: nella serie, in seguito alla morte della madre, William va a farsi una passeggiata e scompare per tutte quelle ore. A quanto pare, il principe William non si sarebbe mai assentato per tutte quelle ore, nonostante sia effettivamente andato a fare una passeggiata.

2) Il personaggio di Duncan Muir: a quanto pare Duncan sarebbe un personaggio fittizio. Nella serie è lui a scattare la famosa foto che raffigura Re Carlo con i suoi figli in occasione della festa del papà. In realtà l'autore dello scatto sarebbe Arthur Edward.

3) Una conversazione tra Diana e Carlo: ci sarebbe una scena in particolare che si tiene subito dopo il divorzio tra i due in cui si confrontano sull'educazione dei figli dopo la suddetta decisione. Pare che non ci siano testimonianze di tale conversazione.

4) Il rapporto tra Dodi e il padre Mohamed: anche qui pare che la dinamica tra i due sia stata costruita all'interno della serie.

5) La Conversazione tra Dodi e Diana nell'Hotel: in questa nuova scena della sesta stagione i due protagonisti hanno un'importante conversazione in un Hotel riguardo al loro rapporto. Durante la scena, Dodi chiede a Diana di sposarlo. La scena si conclude con il declino di Diana e una risoluzione amicale e nuova. A quanto pare questa conversazione sarebbe totalmente fittizia e inserita per aiutare la storia.

6) Una scena nell'episodio 4 tra la Regina e il Principe Filippo: nella conversazione, successiva alla morte di Diana, si discute del suo corpo e della famiglia reale. La posizione di Elisabetta al riguardo non sarebbe fedele alla realtà: la Regina infatti avrebbe lottato per conferire a Diana un trattamento reale.

