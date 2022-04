The Crown 6, via ai casting per una giovane Kate Middleton!

Netflix è alla ricerca di un'interprete per una giovane Kate Middleton in vista della stagione 6 di The Crown: mentre proseguono le riprese di The Crown 5, arriva la notizia di un avviso di casting per "un'eccezionale giovane attrice", accompagnato dalle foto della duchessa di Cambridge.

"Si tratta di un ottimo ruolo nella serie drammatica che ha vinto numerosi premi e siamo alla ricerca di una forte somiglianza fisica" prosegue l'annuncio riportato nelle scorse ore da Variety.

Nei mesi scorsi erano stati diffusi simili annunci anche per la ricerca degli interpreti dei principi William e Harry, sempre per la stagione 6. Il giovanissimo principe William in The Crown 5 sarà interpretato da Senan West, figlio di Dominic West, che reciterà proprio a fianco del padre: infatti, Dominic West ed Elizabeth Debicki saranno Carlo e Diana in The Crown 5.

Le informazioni sui nuovi casting lasciano intravedere cosa potremo aspettarci dalla stagione 6 di The Crown, le cui riprese dovrebbero iniziare nel mese di agosto in Regno Unito.

La ricerca di un'attrice somigliante a Kate Middleton lascia ipotizzare che The Crown 6 possa portare sul piccolo schermo il primo incontro tra i due all'età di 19 anni: infatti, William e Kate si sono conosciuti nel 2001 all'Università di Saint Andrews in Scozia. Lo stesso principe William ha raccontato di aver realizzato per la prima volta che Kate fosse la donna adatta a lui durante una sfilata di moda organizzata dagli studenti per beneficenza.

Se la stagione 6 di The Crown ci portasse dunque nei primi anni Duemila, sarebbe inevitabile affrontare anche il problema con le dipendenze del principe Harry, spesso e volentieri protagonista dei tabloid britannici con foto che hanno creato qualche imbarazzo nella famiglia reale.

L'appuntamento con The Crown 5 è fissato per novembre 2022, con un cast rinnovato che metterà in scena le tragiche vicende che hanno segnato la famiglia reale britannica negli anni '90: oltre ai già citati West e Debicki, Imelda Staunton sarà la regina Elisabetta, con a fianco Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, mentre Lesley Manville sarà la principessa Margaret e Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles.