The Crown 6, come finisce la serie Netflix e come si collega ai fatti reali

Con la pubblicazione della seconda parte si conclude la lunga storia di The Crown su Netflix. La serie TV che racconta la Corona inglese termina così con una sesta stagione decisamente importante che porta sul piccolo schermo la morte di Lady D: la produzione della serie TV non ha che elogiato la performance di Elizabeth Debicki in The Crown..

Ma come finisce complessivamente The Crown? E quali sono i collegamenti con i fatti realmente accaduti? Andiamo con ordine.

L'ultimo episodio della sesta stagione di The Crown è ambientato nel 2005, durante le nozze dell'allora principe Carlo e Camilla Parker Bowles ma la vera protagonista di Sleep, Dearie Sleep è la regina Elisabetta (interpretata da Imelda Staunton) alle prese con l'organizzazione del proprio funerale. Questa "incombenza" porta con sé un grande punto interrogativo per la regina che si chiede se non sia il momento di lasciare spazio al figlio e ritirarsi. La risposta, ovviamente, è già nota: Elisabetta II non si dimetterà e conserverà il trono fino alla morte.

Ma nella serie TV le due possibilità della sovrana vengono analizzate dalle regine del passato:

Olivia Colman che interpreta la regina Elisabetta di mezza età delle stagioni 3 e 4 e Claire Foy che interpreta la giovanissima sovrana nelle prime due stagioni. Se Colman esorta Staunton a dimettersi perché "è la decisione migliore come regina e come madre", la più giovane Foy è di tutt'altro avviso "Dici che Carlo è nel suo periodo migliore, beh, io credo che tu stia vivendo il tuo periodo migliore".

Le parole di Foy la fanno desistere alle dimissioni e così come procede la storia Elisabetta II terrà un discorso al matrimonio del figlio Carlo e si congratulerà con lui e con la sua consorte, ma manterrà la promessa che ha fatto al suo popolo fino alla sua morte (che nel 2005 è ancora molto molto lontana). La serie TV termina con Staunton sola nella cappella di San Giorgio all’interno del Castello di Windsor che immagina il suo funerale: in quel momento ha la visione della donna e della regina che è stata per poi sorridere e uscire da sola dalla cappella.

Un finale commovente per concludere un racconto più intimo della Famiglia Reale Inglese che raccontiamo nella nostra recensione di The Crown Parte Due.