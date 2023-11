The Crown 6, come finisce la prima parte della nuova stagione?

Alla fine il momento tanto atteso (e, probabilmente, parimenti temuto) è giunto: The Crown è arrivata al punto in cui non poteva più esimersi dal compito di affrontare una delle pagine più tristi e dolorose della storia della Royal Family, ed è riuscita a farlo nel modo migliore con questo mid-season finale della sesta stagione.

La prima parte dell'ultima stagione di The Crown ha fatto il suo esordio tra le polemiche pochi giorni fa, ed era inevitabile, trattandosi della stagione che avrebbe dovuto fare i conti con la morte di Diana: proprio le tragiche sorti dell'ex-consorte di Carlo sono al centro dell'episodio finale di questa prima parte, che però decide di non indugiare sui dettagli dell'incidente.

L'auto di Diana e Dodi si schianta infatti off-screen, con uno schermo nero che ci separa dalle scene successive che vedono ovviamente protagonisti i reali: a prendere la parola è Carlo, che insiste con sua madre perché la famiglia torni a Londra per osservare il lutto insieme ai cittadini, proprio in virtù di quell'empatia che Diana aveva sempre dimostrato.

A questo punto ha luogo uno dei momenti più discussi della serie, vale a dire la comparsa del fantasma di Diana: si tratta di una sorta di visione di Elisabetta, che dal personaggio di Elizabeth Debicki viene incitata a imparare cosa vuol dire essere inglese, proprio come a suo tempo la regina insegnò a lei. L'episodio si chiude dunque con Elisabetta che decide di parlare alla folla al funerale di Diana (non un suo dovere, non trattandosi più di un membro della famiglia) e con i piccoli William ed Harry che seguono il carro funebre della madre.