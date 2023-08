The Crown 6, come sarà raccontata la morte di Diana? Nuovi dettagli sulla serie Netflix

L'attesissima sesta stagione di The Crown porterà sul piccolo schermo uno dei momenti più delicati della storia della famiglia reale: il tragico incidente nel 1997 dove perse la vita Lady Diana. Ma come verrà affrontato l'incidente che tenne incollati allo schermo milioni e milioni di persone?

Ad anticiparlo è il produttore esecutivo di The Crown Suzanne Mackie. Elizabeth Debicki continuerà a interpretare il ruolo di Diana anche per la sesta stagione di The Crown: per Debicki si tratta di una "grande responsabile" rappresentare la morte di Lady D. ma Mackie ha ribadito che l'evento, che segnò per sempre la famiglia reale britannica, verrà trattato con delicatezza.

La morte di Diana Spencer è una ferita ancora aperta nel cuore degli inglesi: "Sarà abbastanza profondo, il culmine di un viaggio molto lungo - ha detto il produttore esecutivo Suzanne Mackie a THR - in parte sarà triste, perché tratta della morte di Diana. In tre episodi seguiamo ciò che accade a Diana e la preparazione alla sua morte, gli ultimi giorni a Parigi. È molto triste e sembra molto reale e vivido, ma spero anche rispettoso e bello".

Ma non solo: secondo quanto rivelato da Mackie, dopo la morte di Diana lo show affronterà il rapporto tra il principe William e Kate Middleton immortalati nelle prime foto mano nella mano dagli attori Ed McVey e Meg Bellamy. Un passaggio che rappresenta per Mackie "piccoli fiori che sbocciano dopo la morte di Diana".

The Crown 6 debutterà su Netflix il prossimo autunno.