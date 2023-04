The Crown 6, Elizabeth Debicki sulla scena della morte di Diana: 'Enorme responsabilità'

Le riprese della Stagione 6 di The Crown sono in corso e durante l'anteprima mondiale di Guardiani della Galassia Vol.3, Elizabeth Debicki ha risposto ad alcune domande sul suo personaggio, nello specifico se ci sarà o meno la scena della morte della Principessa Diana. L'attrice non ha rivelato molto, ma ha parlato dell'enorme responsabilità.

Le riprese della sesta stagione di The Crown sono cominciate alla fine del 2022 e si vocifera che tra le puntate verrà inclusa la sequenza del terribile incidente automobilistico costato la vita alla Principessa Diana, Dodi Al-Fayed e all'autista del veicolo.

Nell'intervista rilasciata a Variety durante la première di Guardiani della Galassia Vol. 3, Debicki ha parlato dei suoi pensieri e della sua preparazione per le riprese. Pur non potendo parlare molto di quella specifica scena, visto che le riprese sono ancora in corso, ha parlato della responsabilità che aveva come interprete e ha riposto la sua fiducia nel creatore dello show per la sua esecuzione.

"È una responsabilità che ho preso con enorme considerazione, credo, come interprete. Semplicemente, mi fido molto degli autori".

Debicki ha anche rivelato di non aver avuto voce in capitolo quando si è trattato di dare il suo contributo alla realizzazione della scena e che tutto dipenderà dagli sceneggiatori e dai produttori per quanto riguarda il modo in cui questa scena delicata verrà gestita dalla macchina da presa. L'attrice ha inoltre affermato che questa scena è stata "preparata da molti anni", dimostrando di avere fiducia negli showrunner per quanto riguarda la sua realizzazione.

La Stagione 5 di The Crown ha mostrato il dramma del suo matrimonio con l'attuale re Carlo III, fino al loro divorzio nel 1996. La morte della "principessa del popolo" è avvenuta il 31 agosto 1997, quindi non sorprende che questa tragedia venga raccontata anche nella serie, considerando la vicinanza dei due eventi.

Si dice che la sesta stagione di The Crown seguirà la storia della famiglia reale britannica fino ai giorni nostri, compresa la vita sentimentale del Principe William con Kate Middleton. È stato confermato che The Crown 6 sarà l'ultima stagione della serie.

Il creatore dello show Peter Morgan ha affermato che si tratta del "momento e il luogo perfetti" per la sua conclusione.