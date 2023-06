The Crown 6: tutte le interpreti di Elisabetta II messe insieme per un saluto regale?

L’ultima stagione di The Crown debutterà alla fine del 2023 e i creatori della serie hanno deciso di pagare tributo alla Regina Elisabetta II nel finale dell’ultimo capitolo. Stando a quanto riportato dal The Sun, la produzione avrebbe deciso di reclutare tutte e tre le attrici che hanno interpretato il ruolo per una serie di scene speciali.

Abbiamo riportato le ultime notizie in merito alla pubblicazione della sesta stagione di The Crown sulla piattaforma di streaming Netflix e mentre attendiamo di poter vedere il nuovo capitolo dello show dedicato alla famiglia reale britannica giungono indiscrezioni sull’idea di chiamare in causa le varie attrici che hanno impersonato Elisabetta II per omaggiare la defunta regina d’Inghilterra nel gran finale.

Dovrebbero tornare quindi Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton e, allo stesso tempo, pare che una nuova attrice, Viola Prettejohn, entrerà a far parte del novero di attrici che riporteranno in vita la monarca per interpretare una giovane Elisabetta, ancora principessa, durante la seconda guerra mondiale.

The Crown è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico e dalla critica, vincendo svariati premi nel corso delle sue prime cinque stagioni e appassionando il pubblico di tutto il mondo grazie a un cast calatosi perfettamente nelle parti e a scenografie maestose e ben riuscite.

Non resta altro che aspettare per vedere il tributo pagato dai produttori all’iconica regina che ci ha lasciati nel settembre del 2022 e intanto, per rimanere in tema, scopriamo tutti gli attori che nel tempo hanno interpretato Re Carlo III.