The Crown 6 e la morte di Diana: come si comporterà Netflix?

Ai nuovi dettagli su come sarà raccontata la morte di Diana in The Crown 6 se ne aggiungono molti altri, grazie a un'intervista da parte di Andy Harries e Suzanne Mackie (produttori esecutivi dello show). Stando alle loro parole, l'evento verrà trattato con "enorme sensibilità".

Le scene in questione sono state girate nell'ottobre 2022 e copriranno i primi episodi della sesta stagione. "Lo show potrebbe essere grande e rumoroso, ma noi non lo siamo" ha dichiarato Mackie. "Siamo persone molto riflessive e sensibili. Ci sono state lunghe, accurate conversazioni su come raffigurare un momento simile".

Inoltre, i rapporti tra il mondo reale e quello prettamente narrativo sono più di quanto non si pensi. "La scomparsa di Sua Maestà ha avuto un fortissimo impatto su tutti noi" ha aggiunto Harris. "Non ha cambiato la nostra storia, fondamentalmente, ma in un latro senso l'ha fatto eccome. Quando lo vedrai, capirai quello che intendo dire: è un episodio di tutto rispetto, così come un film estremamente vitale".

Scritta da Peter Morgan e prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix, The Crown racconta la storia di Elisabetta II del Regno Unito (interpretata da Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton) e della sua famiglia reale britannica. Le cinque stagioni – rilasciate dal 2016 al 2022 – comprendono dieci episodi ciascuna, per un totale di cinquanta puntate. La sesta e ultima stagione è attesa per l'autunno 2023. Nell'attesa, non perdetevi la nuova foto di The Crown 6 che anticipa il matrimonio tra Carlo e Camilla.