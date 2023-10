The Crown 6, la morte di Diana è uno spettro che tormenta il trailer della Parte 1

La morte di Lady Diana sarà uno dei punti fondamentali dell'ultima stagione di The Crown, che la piattaforma di streaming on demand Netflix ha anticipato in queste ore con la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di The Crown 6: Parte 1.

Come potete vedere dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, che fa riferimento ai primi quattro episodi dell'ultima stagione della serie creata da Peter Morgan, la Parte 1 di The Crown 6 racconterà gli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed prima di quel fatidico viaggio in macchina.

Nella loro prima estate da coppia divorziata, il Principe Carlo e la Principessa Diana condividono vacanze molto diverse con i loro figli: Diana nel sud della Francia viene corteggiata dai Fayed, che offrono ai giovani principi una vacanza all’insegna di yacht di lusso, videogiochi e serate di cinema; nel frattempo Carlo si attiene alla tradizione a Balmoral, ma la stampa enfatizza i confronti tra i due, complici gli insistenti paparazzi e alcuni membri dello staff della stampa reale. Mentre la vita sullo yacht e la costante attenzione dei media perdono il loro fascino, Diana desidera tornare a vedere i suoi figli, che sono tornati a Balmoral. Una deviazione a Parigi porta la situazione al culmine, sullo sfondo di un intenso e aggressivo accanimento mediatico.

Ricordiamo che la prima parte (episodi 1-4) uscirà il 16 novembre 2023 mentre la seconda (episodi 5-10) arriverà il 14 dicembre 2023. Per altri contenuti, scoprite tutta la trama e il periodo storico di The Crown 6.