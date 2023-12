The Crown 6: parata di stelle sul tappeto rosso per la premiere degli episodi finali

La première della seconda parte di The Crown 6, tenutasi a Londra la scorsa sera, ha riunito il cast e gli autori della serie di successo di Netflix. Non solo le star di queste ultime due stagioni dello show hanno preso parte all'anteprima mondiale degli ultimi episodi, ma anche alcuni volti delle stagioni passate e celebrità da tutto il mondo.

Imelda Staunton, che interpreta l'ultima iterazione della Regina Elisabetta II nella quinta e sesta stagione dello show, ha guidato il red carpet. Nonostante il caos intorno a lei - dai giornalisti che chiedevano a gran voce di farle domande ai fotografi che urlavano il suo nome - la star ha dichiarato a Variety che la sua attenzione è sempre stata rivolta al personaggio.

"Non do retta al chiacchiericcio mediatico", ha detto. "Non mi interessa. Guardo solo il copione, studio la parte che interpreterò e vado a lavorare". I nuovi episodi debutteranno su Netflix il 14 dicembre prossimo, date un'occhiata al trailer di The Crown 6 Parte 2.

L'esordiente Meg Bellamy, che si è unita alla serie nel ruolo di una Kate Middleton in età da college per la sesta stagione, è stata la più emozionata per aver ottenuto la parte, dato che il ruolo è anche il suo primo lavoro da attrice professionista: "Oh mio Dio, incredibile, tutto quanto", ha dichiarato. "Eccitazione, paura. Ho pianto molto".

"Ciò che fa sì che le persone si leghino a lei è la sua personalità", ha continuato l'attrice. Bellamy ha rivelato un trucco che ha aiutato il suo processo: le ricerche sugli animali.

"Abbiamo cercato di osservare i cani setter perché sono molto attivi e Kate è molto sportiva e sempre in movimento", ha spiegato Bellamy. "Ma [hanno] anche un pelo fantastico e sono molto consapevoli di sé in un modo incredibile. Quindi questo è stato stranamente utile e sorprendente in termini di ricerca".

Tra gli ex membri del cast che sono tornati per celebrare il finale sul red carpet c'erano Greg Wise, che ha interpretato Lord Mountbatten nelle prime due stagioni dello show, Emma Corrin, che ha interpretato la giovane principessa Diana, Erin Doherty, che ha interpretato la giovane principessa Anna, e Gillian Anderson, che ha interpretato l'ex Primo Ministro Margaret Thatcher.