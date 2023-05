The Crown 6: ecco quando debutterà su Netflix l'ultima stagione della serie

Nel corso dell'evento organizzato per la presentazione del suo "palinsesto" digitale, Netflix ha svelato anche il periodo in cui verrà diffusa la sesta e ultima stagione di The Crown, che racconterà l'ultima parte della storia della Royal Family arrivando fino ai giorni nostri e alla relazione tra il Principe William e la futura moglie Kate.

Secondo quanto comunicato da Bela Bajaria, chief content officer di Netflix, che ha annunciato la notizia durante la presentazione virtuale degli upfront, la stagione finale dello show arriverà in autunno, quindi appena un anno dopo la diffusione della Stagione 5 di The Crown.

Come accennato, la sesta stagione dello show sulla famiglia reale britannica racconterà l'incontro tra il principe William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy), oltre all'incidente d'auto fatale della principessa Diana (Elizabeth Debicki) - anche se la serie non dovrebbe mostrare l'incidente in sé. In una recente intervista, Elizabeth Debicki ha raccontato l'enorme responsabilità che ha avuto nel ritrarre l'ultima parte della vita di Diana.

Il resto del cast comprende Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, Luther Ford nel ruolo del Principe Harry, Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Lesley Manville nel ruolo della Principessa Margaret, Dominic West nel ruolo del Principe Carlo, Olivia Williams nel ruolo di Camilla Parker Bowles, Claudia Harrison nel ruolo della Principessa Anna, Bertie Carvel nel ruolo di Tony Blair, Salim Daw nel ruolo di Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla nel ruolo di Dodi Fayed.

Rufus Kampa e Will Powell interpreteranno rispettivamente le versioni più giovani dei principi William e Harry.

Inizialmente, la serie doveva concludersi con la quinta stagione, ma poi l'autore si è reso conto della quantità di materiale ancora da raccontare aveva a disposizione ed è tornato all'idea di una stagione in più.

"All'inizio avevo immaginato che The Crown potesse durare sei stagioni, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulle storie della quinta stagione mi è chiaro che questo è il momento e il luogo perfetto per fermarsi", aveva dichiarato il creatore della serie Peter Morgan a The Hollywood Reporter.

"Sono grato a Netflix e alla Sony per avermi sostenuto in questa decisione. Quando abbiamo iniziato a discutere le trame della quinta stagione, è apparso subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia avremmo dovuto tornare al piano originale e realizzare sei stagioni."

In attesa dell'arrivo della Stagione 6, tutte e cinque le stagioni di The Crown sono disponibili su Netflix.