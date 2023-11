The Crown 6, quando esce su Netflix la seconda parte della stagione finale?

Quando esce su Netflix The Crown 6: Parte 2? Dopo la conclusione della prima parte di The Crown 6, ecco tutto quello che dovete sapere sull'arrivo in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand degli ultimi episodi dell'acclamata serie tv.

L’ultima stagione di The Crown uscirà su Netflix divisa in due parti, il 16 novembre ha segnato la data d'esordio della prima metà (episodi 1-4), mentre il 14 dicembre uscirà la seconda con gli ultimi 6 episodi.

Le puntate finali dello show creato da Peter Morgan raccontano gli eventi che vanno dal 1997 al 2005, coprendo il mandato di Tony Blair (Bertie Carvel): la prima parte ha visto Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed), con Rufus Kampa e Fflyn Edward nei panni dei giovani principi William e Harry; la seconda parte di The Crown 6, invece, vedrà i principi interpretati da Ed McVey e Luther Ford, con Meg Bellamy che esordirà nei panni di Kate Middleton.

Tra i principali eventi che verranno raccontati negli ultimi sei episodi di The Crown 6, citiamo l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, mentre la Regina riflette sul futuro della monarchia, ma anche il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale con protagonisti William e Kate.

