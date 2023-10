The Crown 6: 'Siamo pronti alle critiche per la storia di Lady Diana'

Il mese prossimo debutterà la sesta stagione di The Crown che dovrà affrontare un evento drammatico tra i più delicati e tragici della storia della monarchia britannica, ovvero la morte della Principessa Diana, avvenuta in seguito a un terribile incidente stradale per le vie di Parigi nel 1997. I produttori della serie sono pronti alle critiche.

Peter Morgan, autore e produttore di The Crown, ha parlato a lungo dello show di Netflix, facendo alcune rivelazioni sorprendenti e ha risposto alle critiche ricevute quando una fonte anonima ha fatto trapelare il fatto che il fantasma della Principessa Diana (interpretata da Elizabeth Debicki) apparirà nella prima tranche di episodi.

Nel corso dell'intervista, Morgan ha liquidato le reazioni come dovute a un'errata interpretazione della versione di Diana che apparirà a Carlo e alla Regina Elisabetta nei nuovi episodi. Poiché la quinta stagione racconta gli eventi che hanno portato alla tragica morte della Principessa del Galles e del suo compagno Dodi Fayed (Khalid Abdalla), è perfettamente plausibile che la sesta stagione mostri le conseguenze e gli effetti che l'evento ha avuto sulla Famiglia Reale.

Come sottolinea Morgan, il "fantasma" della Principessa Diana nella sesta stagione non è altro che un espediente narrativo.

"Non ho mai immaginato di mettere in scena il 'fantasma' di Diana nel senso tradizionale del termine. Era lei che continuava a vivere vividamente nelle menti di coloro che si era lasciata alle spalle. Diana era unica, e credo sia questo che mi ha ispirato a trovare un modo unico di rappresentarla. Meritava un trattamento speciale dal punto di vista narrativo".

The Crown non è mai stata una serie che ha reso "spettacolari" le storie della Regina Elisabetta II (ora interpretata da Imelda Staunton) e della sua famiglia. A questo proposito, il creatore della serie ha anche aggiunto che una delle loro regole empiriche, quando si è trattato dell'incidente d'auto fatale di Diana, è stata che "non avremmo mai mostrato l'incidente", soprattutto se si considera che ci sono già molti filmati devastanti di quel giorno per i curiosi a livello morboso.

Nella stessa intervista, Morgan ha anche accennato alla possibilità di realizzare un prequel di The Crown.

La prima parte della Stagione 6 di The Crown debutterà su Netflix il 16 novembre, con la seconda prevista per il 14 dicembre.