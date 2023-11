The Crown 6 o The Queen? Chi ha raccontato meglio la morte di Diana

La sesta stagione di The Crown focalizza la sua attenzione sulla narrazione della morte di Diana e sugli eventi che sono seguiti alla tragedia. Un’altra opera, The Queen, del 2006, si era occupata della vicenda in maniera diversa. Quale dei due racconti rende maggiormente giustizia ai fatti storici e ai protagonisti dell’annosa questione?

Dopo aver parlato delle polemiche scaturite dall’uscita di The Crown 6, torniamo a palrare della serie tv e della drammatizzazione della morte della principessa Diana per fare un parallelo con quanto rappresentato dal film di Stephen Frears, The Queen, uscito nelle sale oltre quindici anni fa e scritto dallo stesso creatore della serie tv.

In effetti, però, le due opere trattano l’argomento in maniera molto diversa: se nello show televisivo targato Netflix l’attenzione viene posta principalmente sulle tensioni all’interno della famiglia reale e sugli scandali che hanno seguito la morte della principessa, in The Queen il focus principale era incentrato sulla necessità del neoeletto Tony Blair di tenere unito un paese molto legato alla figura di Diana, da sempre molto vicina alla gente e apprezzata per le sue opere e il suo modo di fare.

Anche il modo in cui è rappresentata la reazione della Regina al tragico evento mostra come The Crown sia più attenta a scandagliare dal punto di vista dello scandalo e del melodramma la vicenda, piuttosto che raccontare in maniera precisa le difficoltà incontrate dalla famiglia.

In attesa di poter vedere come lo show concluderà il racconto della narrazione, vi lasciamo al ricordo di Elizabeth Debicki, protagonista di The Crown, rispetto alla morte di Diana.