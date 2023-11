The Crown, l'abito trasparente di Kate Middleton nelle prime foto del finale!

La sesta ed ultima stagione di The Crown sta arrivando alla sua conclusione. In occasione dell'episodio sono state pubblicate le prime immagini promozionali che mostrano Meg Bellamy, volto di Kate Middleton nella serie, con indosso l'abito con cui avrebbe conquistato il Principe William.

Nonostante i fan si siano infuriati per il trattamento riservato a Diana in The Crown 6, la serie come al solito continua a ripercorrere la storia dei reali inglesi, compreso l'amore sbocciato ai tempi del college tra Kate Middleton e il Principe William. Secondo i racconti, infatti, pare che all'inizio il figlio di Lady Diana vedesse la giovane solo come un'amica non rendendosi mai conto che tra loro potesse scattare qualcosa. Solo dopo un evento molto particolare, che sarà riproposto nella serie, William ha cominciato a guardarla con occhi diversi.

Già nella foto promozionale si può vedere Kate intenta a calcare una passerella. Infatti, pare che l'attuale Duchessa abbia conquistato il futuro Re proprio grazie ad un abito indossato durante una sfilata di beneficienza organizzata dall'università. L'abito è stato riprodotto fedelmente con il suo velo scuro e mettendo in evidenza la biancheria scura e il fisico. Pare che sia stata proprio quella sfilata a permettere a William di guardare "l'amica" con occhi diversi.

I fan, però, continuano a chiedersi chi abbia raccontato meglio la morte di Diana tra The Crown e The Queen, due prodotti diversi ma che interpretano la stessa storia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!