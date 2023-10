The Crown, in arrivo il prequel? Peter Morgan: 'Ho un'idea...'

Il trailer di The Crown 6 ha svelato la data d'uscita di quella che sarà l'ultima stagione di questa acclamata serie televisiva che su Netflix approderà in due parti separate sancendo la conclusione di una storia iniziata dalla proclamazione della Regina Elisabetta II e che arriverà fino alla sua morte. Peter Morgan ha accennato a un suo ritorno.

Parlando con Variety, Morgan ha svelato di avere un'idea per una serie prequel, anche se non si tratterebbe di qualcosa di realizzabile nell'immediato. "Ho un'idea", ha detto Morgan. "Ma prima devo fare altre cose. In secondo luogo, ci sarebbe bisogno di una serie di circostanze uniche per realizzarla".

Morgan ha aggiunto che le sue idee sono antecedenti agli eventi di The Crown, anche se non ha fornito dettagli specifici su cosa racconterebbe esattamente. "Se dovessi tornare in The Crown, sarebbe sicuramente per tornare ancora più indietro nel tempo", ha detto.

Ma di cosa parla esattamente The Crown 6? I produttori di The Crown Suzanne Mackie e Andy Harries hanno parlato di come la sesta stagione affronterà la scomparsa di Diana, avvenuta nel 1997 in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Secondo i produttori, la priorità sarà quella di rappresentare la storia con il giusto tatto.

"Lo show potrà anche essere grande e chiassoso, ma noi non lo siamo", ha detto Mackie. "Siamo persone riflessive e sensibili. Ci sono state lunghe e attente conversazioni sul modo in cui dovevamo farlo... Il pubblico lo giudicherà alla fine, ma credo che sia stato ricreato in modo delicato e ponderato. Elizabeth Debicki è un'attrice straordinaria ed è stata così attenta e premurosa. Amava Diana. C'è un enorme rispetto da parte di tutti noi, spero sia evidente".

L'ultima stagione si concentrerà sul periodo tra il 1997 e il 2005 e coprirà diversi eventi importanti, tra cui la morte di Diana, Principessa del Galles, la premiership di Tony Blair e l'inizio della relazione tra il Principe William e Kate Middleton.

La prima parte della Stagione 6 di The Crown debutterà su Netflix il 16 novembre, con la seconda prevista per il 14 dicembre.