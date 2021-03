The Crown, gli ascolti della serie sono aumentati: ecco i motivi

The Crown è una delle serie originali Netflix maggiormente viste sulla piattaforma streaming e nell'ultimo periodo lo show ha ripreso nuovamente slancio grazie a due fattori molto importanti che hanno contribuito ad aumentare gli ascolti della serie. In che modo una serie già di grande successo è riuscita ad incrementare i propri ascolti?

I motivi principali sono due: il recente intrigo mediatico di palazzo che coinvolge Meghan Markle e il principe Harry e il successo ai Golden Globe.

L'intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan ha contribuito ad attirare nei confronti dello show incentrato sulla famiglia reale britannica, soprattutto tra il pubblico americano. Inoltre la vittoria di The Crown come miglior serie tv ai Golden Globe insieme ai riconoscimenti per Emma Corrin (Diana Spencer), Josh O'Connor (il principe Carlo) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher) ha aumentato molto l'appeal già enorme dello show.



Il picco di ascolti è stato raggiunto il 1° marzo, il giorno successivo alla vittoria di The Crown ai Globe e il giorno in cui CBS ha mandato in onda i momenti salienti dell'intervista a Meghan e Harry, aumentando gli spettatori di The Crown a quasi il doppio della media degli spettatori giornalieri nelle settimane precedenti.

Gli ascolti sono aumentati anche nel giorno della trasmissione sulla CBS e due giorni dopo la dichiarazione ufficiale di Buckingham Palace a nome della regina.

In questi giorni Gillian Anderson è stata ufficializzata in The First Lady, dove interpreterà Eleanor Roosevelt.