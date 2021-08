The Crown: gli attori e i personaggi reali a confronto

Recentemente Netflix ha pubblicato un first look della trasformazione di Imelda Staunton in Elisabetta II in The Crown 5 . Come sappiamo, infatti, la Colman svestirà i panni della Regina, e non sarà l'unica, perché la season 5 vedrà un recasting totale. Scopriamo insieme i vecchi e nuovi interpreti e le somiglianze con le persone che interpretano.

Come abbiamo anticipato la Regina Elisabetta II vedrà nei suoi panni una nuova attrice in questa season. Interpretata nelle prime due stagioni da Claire Foy, che restituiva l'immagine di una giovane Elisabetta, è stata poi sostituita da Olivia Colman, che in The Crown 3 e 4 ha fatto un ottimo lavoro. L'attrice, infatti, è stata in grado di restituire tutte le sfumature del complesso carattere della Regina, guadagnando una meritatissima nomination agli Emmy.

Nella quinta stagione vedremo invece Imelda Staunton nei panni della Regina. Alte le aspettative nei suoi confronti. L'attrice ha ammesso di sentire la pressione di interpretare non solo un personaggio ancora in vita, ma anche una donna che è stata già portata sul piccolo schermo nella medesima serie da ben due attrici. Vedremo cosa sarà in grado di fare la Staunton. La somiglianza, sicuramente, già c'è.

In questa season, ovviamente, al fianco di Elisabetta II ci sarà anche il Principe Filippo, il marito della Regina recentemente scomparso. Nella quinta stagione Filippo dovrebbe essere interpretato da Jonathan Pryce. Nelle prime quattro, invece, hanno fatto un ottimo lavoro il famoso Doctor Who, Matt Smith e Tobias Menzies. Mentre il primo ha portato sullo schermo un Filippo più giovane, in marina e che si è spesso scontrato con Elisabetta, il seconda ha raccontato un Principe più maturo e duro.

E non possiamo dimenticare la Principessa Margaret, sorella di Elisabetta e personaggio molto interessante, che ha sofferto non poco per la vita in cui si è ritrovata, da reale ma non Regina. Nelle prime due stagioni è stata interpretata da Vanessa Kirby, mentre nelle ultime il testimone è passato ad Helena Bonam Carter. Inutile dire che entrambe le attrici hanno vestito alla perfezione i panni della Principessa, regalandoci due performance molto diverse, che hanno messo in luce angoli diversi della sorella di Elisabetta II. In questa stagione sarà Lesley Manville la nuova Margaret.

Ma ancora altri attori cambieranno. Dominic West, infatti, farà il suo ingresso nello show. Sarà Carlo, il Principe del Galles che nelle ultime due stagioni è stato interpretato da un Josh O'Connor in stato di grazia. Un attore che negli ultimi anni non ne fa una sbagliata. Accanto a Carlo, nell'ultima stagione, abbiamo visto la Principessa Diana, interpretata da Emma Corrin. In The Crown 5 a prendere il ruolo della Principessa più amata d'Inghilterra sarà Elizabeth Debicki. Anche in questo caso un grande cambiamento che incuriosisce molto. Nella nostra galleria potrete vedere un'immagine di come potrebbe essere la Debicki nel ruolo di Diana.

Insomma, tanti i cambiamenti che vedremo, e tanti gli attori che abbiamo già ammirato nei panni dei membri della famiglia reale. Scopriteli tutti nella nostra galleria, dove oltre ai reali vedrete anche Emerald Fennel nei panni di Camilla Parker Bowles, la Principessa Anna interpretata da Erin Doherty e il marito della Principessa Margaret, Antony Armstrong-Jones, che è stato prima portato sullo schermo dall'affascinante Matthew Goode, e successivamente da Ben Daniels.

Nella nostra galleria troverete anche Margaret Thatcher, che è stata la prima donna a diventare Primo Ministro in Inghilterra. Gillian Anderson ha fatto un grandissimo lavoro nel portarla sullo schermo, così come John Lithgow, che ha invece interpretato Winston Churchill.

Probabilmente sarà l'ultimo dei numerosi recast della serie, perché i produttori di The Crown hanno annunciato che la sesta sarà l'ultima stagione.