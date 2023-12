The Crown avrà una serie tv prequel? Parla Peter Morgan

Ieri sono usciti su Netflix gli ultimi episodi della serie tv The Crown, che chiude i battenti con la sesta stagione, la cui narrazione raggiunge gli anni '10 del ventunesimo secolo. Tuttavia, pare che il futuro possa riservare ancora spazio allo show, come ha spiegato Peter Morgan in un'intervista a Entertainment Tonight.

Nonostante abbia sottolineato di non avere piani immediati, Morgan non ha escluso la possibilità di realizzare uno spin-off prequel di :"Nel breve termine non scriverò nulla ambientato in un palazzo. Mi aspetto di sentire la mancanza. Forse in futuro, in qualche momento della mia vita, la sentirò abbastanza da riprendere la penna. Ma davvero, al momento, non c'è alcun piano... Non si esclude nulla, ma nel breve termine assolutamente no".



Qualche settimana fa, Morgan ammise di avere un'idea per proseguire la narrazione:"Ho un'idea. Ma prima devo fare alcune altre cose. In secondo luogo, avrebbe bisogno di una serie di circostanze uniche per concretizzarsi... Se dovessi tornare a The Crown, sarebbe sicuramente per tornare indietro nel tempo". Su Everyeye potete recuperare la recensione della prima parte di The Crown 6.

La prima parte della stagione 6, composta da quattro episodi, rappresenta 'lo svilupparsi di una relazione tra la principessa Diana e Dodi Fayed, prima che un fatale viaggio in auto abbia conseguenze devastanti'. La seconda parte, composta da sei episodi, racconta la storia del principe William che cerca di reintegrarsi nella quotidianità di Eton dopo la morte della madre, nel bel mezzo del ciclone dell'opinione pubblica in cui è finita la monarchia.



Nel frattempo, in prossimità del suo Giubileo d'Oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla e la nuova favola reale di William con Kate. L'ultima parte dello show ha ricevuto parecchie critiche: anche Helena Bonham Carter ha criticato The Crown per la deriva che ha preso in chiusura della serie.