The Crown, si avvicina la scena della morte di Diana: 'Speriamo il rispetto sia evidente'

The Crown ha già fatto innervosire abbastanza la Royal Family in passato, ma stavolta il rischio è decisamente più alto: nella sesta stagione della serie ci sarà infatti in ballo la scena della morte di Lady Diana, passaggio chiave nella storia dei reali inglesi che andrà trattato ovviamente con i proverbiali guanti bianchi.

A parlare della scena madre di The Crown 6 è stata qualche tempo fa la produttrice Suzanne Mackie, la stessa che proprio in queste ore è tornata ad affrontare l'argomento e a rassicurare i fan sul fatto che il delicatissimo passaggio verrà affrontato con il dovuto rispetto.

"Lo show potrà anche essere grosso e rumoroso, ma noi non lo siamo. Siamo persone che ragionano su ciò che fanno e siamo persone sensibili. Ci sono state un sacco di lunghe conversazioni sul modo in cui avremmo dovuto farlo. Saranno gli spettatori a giudicare alla fine, ma pensiamo sia stato ricreato tutto in modo delicato e rispettoso. C'è stato enorme rispetto da parte di tutti noi, speriamo che questo possa risultare evidente" sono state le sue parole.

Vedremo se la messa in scena della morte di Lady D. verrà giudicata adeguatamente rispettosa da fan e diretti interessati, o se la cosa susciterà delle polemiche piuttosto prevedibili. Ecco, intanto, quando dovrebbe arrivare la sesta stagione di The Crown su Netflix.