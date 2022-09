The Crown, boom di ascolti: quanti ne ha fatti dopo la morte di Elisabetta II?

Non è strano ormai, che di fronte alla morte di un artista o di un personaggio storico si registri un boom di streams sui prodotti realizzati o a loro dedicati. Nel caso di Elisabetta II, tutti avevano scommesso su un ritorno in Top 10 per The Crown. Ma la realtà supera ogni immaginazione o stima.

La morte della Regina Elisabetta II ha scosso ogni parte del mondo, anche se in misura diversa, soprattutto perché del tutto inaspettata. Intorno alla sua figura aleggiava un’aura di eternità e immortalità che sembrava impossibile arrestare. Questo ha portato ovviamente a delle conseguenze, pur secondarie, d’interesse produttivo e d’intrattenimento. La quinta di The Crown ha interrotto la produzione in ossequio alla Regina, ha annunciato Netflix stessa. Ma per sua “fortuna”, i ritardi nella serie saranno controbilanciati dall’incredibile interesse sortito nei confronti delle precedenti stagioni.

A segnalare i dati più interessanti l’Indipendent, che non ha ancora avuto modo però di riportare i dati esatti degli ascolti della serie, nonostante Netflix abbia iniziato già da un po’ a renderli pubblici. Per quelli, ci sarà da aspettare il prossimo aggiornamento. Ma la mole di flusso streaming è evidente: attualmente si trova in Top 10 in tutte le regioni e in Top 3 in gran parte di esse. In Inghilterra era data ieri al terzo posto, negli Stati Uniti al quarto, in Ucraina addirittura al primo secondo i dati di FixPatrol.

Persino Olivia Colman, che ha interpretato Elisabetta II per due stagioni nel corso della serie sottoposta a continuo recasting, ha voluto renderlo omaggio in pieno Toronto Film Festival, dove si trova per alcune presentazioni. L’attrice ha detto: “La Regina ha fatto una promessa da giovane donna e l'ha assolutamente mantenuta con estrema dignità. Siamo tutti incredibilmente colpiti da quello che ha fatto”. Voi avete iniziato un rewatch della serie o lo farete a breve? Ditecelo nei commenti!