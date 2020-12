The Crown, il governo britannico continua a insistere per aggiungere un disclaimer

The Crown ci ha permesso di esplorare le vicende della famiglia reale d’Inghilterra un po’ più da vicino e la quarta stagione, che ha visto tra le storie principali quella tra il Principe Carlo e Lady Diana, ha scosso nuovamente la corona britannica.

Il governo del Regno Unito sta chiedendo da qualche settimana al colosso dello streaming Netflix di inserire un disclaimer all’inizio di The Crown per spiegare che gli eventi raccontati sono fittizi o speculazione e immaginazione su ciò che potrebbe essere accaduto, come ha detto il ministro della Cultura John Whittingdale.

La quarta stagione ha introdotto Emma Corrin nei panni della principessa Diana e tutti sappiamo quanto il matrimonio con Carlo, la separazione e la sua morte siano tutt’oggi un argomento delicato nella storia della famiglia. Questa controversia ha sicuramente messo a dura prova il rapporto tra Netflix e il governo di Sua Maestà.



Infatti, dopo che Netflix ha rifiutato di aggiungere un disclaimer, a Whittingdale, che ha confessato di aver visto solo parte della prima stagione, è stato chiesto dal parlamentare laburista Kevin Brennan se crede che i britannici siano "così stupidi da pensare che sia un documentario". Il ministro ha risposto: “Spero di no. La maggior parte delle persone è consapevole che i resoconti drammatizzati di eventi della vita reale richiedono inevitabilmente alcune speculazioni".

Quando Brennan ha insistito Whittingdale ha ribattuto affermando:

“Questi sono eventi piuttosto crudi e controversi e coinvolgono persone come l'attuale Principe di Galles e i suoi figli. E quegli eventi hanno generato forti emozioni da entrambe le parti. Non è inutile ricordare alle persone che ciò che vedono non si basa su alcuna conoscenza interna, ma è una drammatizzazione della speculazione o dell'immaginazione di qualcuno su ciò che potrebbe essere accaduto."



Sebbene il governo del Regno Unito non possa obbligare Netflix a soddisfare le loro richieste, sembra che lo spettacolo abbia sollevato una nuova questione sul fatto che lo stato debba pensare a nuove normative per gli streamer stranieri.



"Le emittenti tradizionali del Regno Unito sono soggette a requisiti piuttosto rigorosi", ha affermato il ministro. "E poi ci sono i servizi di video on demand, che in realtà non sono soggetti a nessuna regolamentazione o requisiti. Questa è una differenza piuttosto netta. Se vogliamo o meno considerare la presenza di qualche tipo di requisiti di base sui servizi di video on demand è qualcosa a cui credo che il governo potrebbe pensare".



Alcuni attori si sono espressi sull'argomento come l'interprete del Principe Carlo, Josh O'Connor che ritiene oltraggiosa la richiesta e Helena Bonham Carter che ha ricordato che The Crown non è un documentario.