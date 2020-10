The Crown, il cambiamento sfida la tradizione nei poster ufficiali della stagione 4

Dopo il trailer di The Crown 4, la nuova stagione della serie Netflix torna a mostrarsi con una serie di poster dedicati ai protagonisti.

Le immagini, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, offrono un nuovo sguardo a Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta, Helena Bonham Carter nei panni di Margaret e Tobias Menzies nei panni del Principe Filippo, Josh O'Connor come Principe Carlo, Erin Doherty nel ruolo della Principessa Anna e attesissime new entry come Emma Corrin nel ruolo di Lady Diana e Gillian Anderson nel ruolo della Lady di Ferro, Margaret Thatcher.

Essendo ambientati tra la fine degli anni '70 e tutti gli anni '80, i nuovi episodi esploreranno alcuni dei momenti più significativi del regno di Elisabetta e della storia della nazione tra cui la pianificazione di attentati ai suoi danni, l'ascesa dell'IRA, l'assassinio di Louis Mountbatten, la guerra delle Falkland, l'amministrazione di Ronald Regan, il matrimonio di Carlo e Diana e la nascita dei loro figli, i principi William e Harry.

La stagione 4 debutterà in streaming il prossimo 15 novembre. Come vi sembrano questi nuovi poster? Fatecelo sapere nei commenti. Per alti approfondimenti sulla serie, vi ricordiamo che nei mesi scorsi Netflix ha confermato che The Crown si concluderà con la sesta stagione.