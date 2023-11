The Crown, che fine ha fatto il cast della prima stagione?

La serie The Crown, oltre ad essere apprezzata per la precisa ricostruzione storica, per le scenografie imponenti e sontuose, ha potuto anche vantare un cast di primo livello. Particolarità dello show è quella che il cast principale viene rivoluzionato interamente ogni due stagioni per via dei salti temporali. Ma che fine ha fatto il vecchio cast?

Mettendo da parte per un attimo le polemiche su The Crown 6, vediamo che fine ha fatto il cast delle prime due stagioni della serie.

Claire Foy ha vinto due Emmy Awards per il suo lavoro nel ruolo della Regina Elisabetta II. Da allora, la Foy è stata selettiva nella scelta dei ruoli, limitandosi in gran parte al cinema: ha ottenuto nomination ai Golden Globe e ai BAFTA per la sua apparizione nel ruolo della prima moglie di Neil Armstrong, Janet, in First Man (2019), e ha ricevuto critiche positive per The Electrical Life Of Louis Wain (2021).

Matt Smith. Conosciuto principalmente, prima della sua apparizione in The Crown, come l'Undicesimo Dottore in Doctor Who, la carriera di Smith è andata di bene in meglio da quando ha interpretato il Principe Filippo. Quest'anno ha interpretato Daemon Targaryen in House of the Dragon della HBO. Negli ultimi anni i ruoli sul grande schermo sono stati per lo più in film di genere, tra cui diversi film horror e Morbius del 2022, in cui Smith ha recitato al fianco di Jared Leto. Ha recitato in Ultime notte a Soho di Edgar Wright e l'anno prossimo lo vedremo nella Stagione 2 di House of the Dragon.

Vanessa Kirby. L'apparizione di Kirby in The Crown nel ruolo della principessa Margaret è considerata da molti come il suo momento di gloria. Negli ultimi anni le sono stati affidati diversi ruoli hollywoodiani di alto profilo, tra cui l'eccellente lavoro al fianco di Joaquin Phoenix nel ruolo di Joséphine nel film Napoleon di Ridley Scott; tuttavia, la sua interpretazione in Pieces of a Woman (2020), nominata all'Oscar, è forse la sua migliore in carriera. L'abbiamo vista anche negli ultimi capitoli di Mission: Impossibile con Tom Cruise e in Hobbs and Shaw, spin-off di Fast & Furious, al fianco di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Dame Eileen Atkins, vincitrice di un Emmy Award, ha interpretato l'anziana matriarca della famiglia reale, la regina Mary. Oggi, alla soglia degli ottant'anni, la Atkins continua a recitare sul palcoscenico e sullo schermo, e negli ultimi anni è stata apprezzata per le sue apparizioni nel dramma medico di ITV Doc Martin. Nel 2019 ha ricevuto una nomination all'Olivier Award - la sua ottava in carriera - per il suo lavoro nella commedia di Broadway di Florian Zeller, The Height of the Storm.

Jeremy Northam. Nel ruolo del Primo Ministro che presiedette alla famigerata crisi di Suez, Anthony Eden, Jeremy Northam ha lavorato poco in televisione e al cinema dopo The Crown. Tuttavia, sta per tornare alla ribalta con un ruolo di supporto in Freud's Last Session, interpretato anche dal due volte premio Oscar Anthony Hopkins; il film ha debuttato il mese scorso con recensioni positive.

Jared Harris. Affermato caratterista già prima della sua apparizione nei panni di Re Giorgio VI, la stella di Harris è cresciuta rapidamente da allora. Il suo lavoro nei panni di un fisico nucleare sovietico che denuncia il disastro della centrale nella miniserie Chernobyl (2019) della HBO ha ottenuto ampi apprezzamenti da parte della critica, nonché nomination agli Emmy e ai Golden Globe e una vittoria ai BAFTA come miglior attore. Di recente lo abbiamo visto al cinema in Morbius della Sony e sul piccolo schermo in Fondazione di Apple TV+.

John Lithgow ha interpretato Winston Churchill, vincendo un Emmy nella prima stagione di The Crown, tornando a intervalli nelle due stagioni successive. Da allora ha lavorato soprattutto al cinema, compresa una piccola apparizione in Killers of the Flower Moon (2023) nel ruolo di un procuratore.

Tre volte vincitore dell'Olivier Award, Alex Jennings è probabilmente più noto come attore teatrale che come attore cinematografico; tuttavia, l'interpretazione del Duca di Windsor nella prima stagione di The Crown ha aumentato notevolmente il suo profilo. Le sue recenti apparizioni cinematografiche includono il lavoro al fianco di Rachel Weisz e Tom Wilkinson nel dramma legale Denial (2016); il ruolo di Re Leopoldo nella produzione ITV/PBS Victoria (2016-19); e il ruolo di Sir Horace Wilson nell'acclamato Munich - The Edge of War (2022) di Netflix.