The Crown: Charles Dance entra nel cast della terza stagione

La star de Il trono di spade, Charles Dance, è entrato a far parte del cast della terza stagione di The Crown. Il ruolo che interpreterà l'attore è ancora da confermare ma sembra che sia stato scelto per vestire i panni di Lord Mountbatten, che nelle stagioni precedenti aveva il volto di Greg Wise. Alcune immagini dal set mostrano Olivia Colman.

Colman sarà la regina Elisabetta II mentre Helena Bonham Carter interpreterà la principessa Margaret. Il cast è completato da Tobias Menzies nei panni del principe Filippo (al posto di Matt Smith) e Ben Daniels in quelli di Anthony Armstrong. Secondo quanto ha dichiarato il creatore, Peter Morgan, la terza stagione si svolgerà tra il 1964 e il 1976. Ciò significa che coprirà potenzialmente l'arco temporale in cui accadono la morte di Churchill, i due mandati di Harold Wilson come primo ministro, l'ascesa di Margaret Thatcher, la relazione della principessa Margaret con il baronetto britannico Roddy Llewellyn e lo sciopero della National Union of Mineworkers del 1972.

La terza stagione di The Crown arriverà su Netflix nel 2019. Charles Dance è famoso per il ruolo nello show HBO, Il trono di spade, dove interpreta il personaggio Tywin Lannister.

Olivia Colman, acclamata protagonista del nuovo film di Yorgos Lanthimos, La favorita, sostituisce Claire Foy, recentemente co-protagonista in titoli come First Man - Il primo uomo, nuovo film di Damien Chazelle, al fianco di Ryan Gosling, e protagonista nel ruolo di Lisbeth Salander ne Millennium - Quello che non uccide.