The Crown, Claire Foy:'Onorata di esser stata una piccolissima parte della sua storia'

Claire Foy in questi giorni si trova in Canada per partecipare al Toronto International Film Festival e presentare il film Women Talking, nel quale ha recitato. Per l'occasione Foy ha ricordato e omaggiato la regina Elisabetta II scomparsa qualche giorno fa e che l'attrice interpretò nelle prime due stagioni di The Crown.

"Penso che fosse un'incredibile monarca. Ha unito le persone ed era un enorme simbolo di continuità, dignità e grazia" ha dichiarato l'attrice dopo la morte della regina Elisabetta.



Prima di lasciare il trono a Olivia Colman per le stagioni 3 e 4 e Imelda Staunton per la prossima, la stagione 5, Claire Foy ha avuto la possibilità di offrire la propria performance della regina nella serie Netflix.



"La mia sensazione principale è pensare a lei come madre, nonna e bisnonna. Sono davvero molto onorata di essere stata una piccolissima parte della sua storia" ha concluso Foy.

Nel frattempo la produzione dello show ha deciso di sospendere The Crown per omaggiare la scomparsa della sovrana.



Le riprese della quinta stagione erano in corso da tempo e nel 2023 lo show proporrà agli spettatori i nuovi attesi episodi. La regina Elisabetta II è stata interpretata sinora da Claire Foy e Olivia Colman mentre adesso è il turno di Imelda Staunton dover raccogliere un'eredità molto scomoda e complicata.



Siete pronti a tornare nei palazzi reali britannici per scoprire le nuove storie intorno alla Corona?