The Crown, com'è stato girare gli ultimi episodi dopo la morte della Regina Elisabetta

Il finale di The Crown è cambiato dopo la morte della Regina Elisabetta, a dimostrare l'importanza e la centralità dell'evento. In una nuova intervista, Imelda Staunton ha ricordato come sia stato girare gli episodi della serie dopo l'accaduto.

"Il primo giorno di riprese è stato ventiquattro ore dopo il funerale" ha dichiarato. "Penso che sia stato molto difficile per le persone che mi guardavano. Mi sono vestita, e ho dovuto ragionare su tutto questo. Riguardo gli altri, penso che abbiano trovato la situazione molto strana. Ed in effetti lo era. Naturalmente".

Ad aggiungere altri dettagli è Dominic West, interprete di Carlo Principe di Galles. "Il fatto che stessimo realizzando uno show su questa donna, che ha avuto una vita così importante e che è appena morta... be', deve aver influenzato parecchio Imelda. E penso, che in qualche modo, ci abbia influenzato tutti".

Creata da Peter Morgan, la serie TV The Crown è incentrata su Elisabetta II del Regno Unito e il resto della famiglia reale britannica. Ne derivano sei stagioni, per un totale di sessanta episodi. Nel cast, oltre agli attori e alle attrici menzionate, ricordiamo anche Matt Smith (Principe Filippo), Vanezza Kirby /Principessa Margaret), Eileen Atkins (Regina Mary) e Jeremy Northam (Anthony Eden).



Tra i riconoscimenti principali, invece, spiccano l'American Film Institute Awards, il Critics' Choice Television Awards (miglior attore non protagonista in una serie drammatica, John Lithgow) e i due Golden Globe (miglior serie drammatica e attrice protagonista, Claire Foy).

D'altra parte, per Imelda Stauton è stata dura interpretare la regina in The Crown.