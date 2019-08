The Crown: il creatore della serie anticipa un cambio di focus nella terza stagione

Dopo l'annuncio della data di uscita di The Crown 3, i fan sono molto curiosi di scoprire ulteriori informazioni sulla serie TV di punta del servizio streaming di Netflix. Intervistato da Entertainment Weekly, Peter Morgan ci dice qualcosa in più sulla terza stagione.

Una delle conseguenze più importanti della fine della scorsa stagione è che lo show sarà ambientato nel corso degli anni '60. Inoltre, essendosi ormai consolidato il rapporto tra Elisabetta e Filippo, il creatore della serie di punta di Netflix svela che il focus dei prossimi episodi si sposterà sulla coppia composta da Margaret e Lord Snowdon.

Ed è l'interprete stesso, Ben Daniels, a dirci qualcosa in più su questa relazione: "Sono persone straordinarie, totalmente dipendenti l'una dall'altra. Persino fino al momento prima del loro divorzio, continuavano ad intrattenere una relazione fortemente fisica".

Inoltre anche il Prince Carlo e Camilla, interpretati rispettivamente da Josh O' Connor e Emerald Fennel, avranno un ruolo importante nelle puntate inedite dello show.

Ricordiamo che la serie tornerà in onda a partire dal prossimo 17 settembre su Netflix; nel frattempo, vi lasciamo con questi poster dedicati ai protagonisti di The Crown. Cosa ne pensate delle parole del creatore di The Crown? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.