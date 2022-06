The Crown, Dominic West confessa:'La stagione 6 sarà tumultuosa'

Dominic West, interprete del principe Carlo nella quinta stagione della serie The Crown, ha parlato della stagione 6 dello show, che inizierà la produzione nel mese di agosto. L'attore ha espresso il suo parere su quello che gli spettatori dovranno aspettarsi dagli episodi della sesta stagione, in attesa della 5, ancora inedita.

"Sarà una stagione tumultuosa" ha dichiarato West, anche perché lo show approfondirà la tragica scomparsa di Lady Diana.

La quinta stagione di The Crown verrà pubblicata su Netflix entro fine anno.



Dominic West, star di grandi successi tv come The Wire e The Affair, oltre a Downton Abbey: Una nuova era, ne ha parlato con Deadline domenica, durante una lettura di poesie al ristorante Delaunay di Londra.



Elizabeth Debicki sarà Lady Diana ma West domenica ha parlato anche del suo personaggio, una figura piuttosto bistrattata della famiglia reale britannica, il principe Carlo d'Inghilterra:"Gli voglio bene, è una forza per il bene, davvero un uomo straordinario".



Il cast sarà completato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, Jonathan Pryce nelle vesti del principe Filippo e Lesley Manville nel ruolo della principessa Margaret. Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles. Nel corso delle stagioni The Crown è stata elogiata da fan e critica ma è finita anche nell'occhio del ciclone per alcune rappresentazioni della vita della famiglia reale, che la stessa ha criticato.



Nel frattempo ad aprile è partito il casting per una giovane Kate Middleton.