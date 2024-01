The Crown, Dominic West distrutto dopo le recensioni: 'Passai due giorni a letto'

Dominic West si apre sulla difficoltà di interpretare Carlo in The Crown: l'attore è stato uno dei protagonisti della sesta e ultima stagione della serie Netflix accanto a Elizabeth Debicki nei panni di Diana Spencer. Durante lo show di BBC Radio 4, Today, West ha parlato della sua preoccupazione riguardo alle possibili reazioni della Royal Family.

Ma West non si preoccupa solo del pensiero della famiglia reale, ma anche dell'opinione del pubblico: l'attore ha affermato di subire molto l'effetto di tutte le recensioni. "Non voglio rendere le loro vite più difficile di quanto già non lo siano, quindi penso sia già una preoccupazione. Tutte le reazioni mi preoccupano. Leggo tutte le recensioni e passo due giorni a letto. Quindi sì, sono un'anima sensibile, mi preoccupo di ciò che pensa la gente" ha rivelato West. Nonostante l'ansia provocata dalle possibili reazioni, West ha apprezzato molto l'esperienza sul set della celebre serie Netflix: "Ho amato fare parne parte. Ho amato indossarne i vestiti. Ho amato guidare le macchine e avere la gente fare l'inchino davanti a me. È un sentimento meraviglioso. È difficile rifiutare una sceneggiatura di Peter Morgan". Qui potete trovare la nostra recensione del finale di The Crown, dove parliamo anche del brillante lavoro dello sceneggiatore.

Ma nonostante la fascinazione per il ruolo del Re Carlo, West è pronto a voltare pagina tornando al suo lavoro sul palcoscenico: "È un sollievo tornare al teatro e non dover parlare più della monarchia". La preoccupazione di West sulle reazioni della Famiglia Reale non sembrano poi così infondante: poche ore dopo la messa in onda del finale di The Crown, l'ex portavoce di Elisabetta II ha criticato aspramente il ritratto della regnante realizzato da Olivia Colman e Imelda Staunton.