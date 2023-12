The Crown, Dominic West: 'Il principe Harry ha chiuso ogni rapporto con me'

The Crown è ufficialmente giunta al termine, ma le polemiche riguardanti l'acclamata serie tv della piattaforma di streaming on demand Netflix continuano a trascinarsi oltre il piccolo schermo.

L'attore Dominic West, che ha interpretato il ruolo di Carlo, principe di Galles (oggi Re nella vita reale) nelle ultime due stagioni di The Crown, ha rivelato di aver perso i contatti con il vero principe Harry, al quale invece in passato era stato legato. "Ci siamo persi di vista perché forse ho parlato troppo in una conferenza stampa e ho detto le cose sbagliate, e quindi da allora non abbiamo più parlato", ha detto l'attore durante un'apparizione su Times Radio. Quando gli è stato chiesto il motivo delle loro 'lite', West ha detto: "Non ricordo esattamente, penso che mi venne chiesto qualcosa a proposito di cosa abbiamo fatto insieme una volta e probabilmente ho parlato troppo nel dettaglio."

Anche se Dominic West non ha fornito molti dettagli in proposito, il riferimento dovrebbe essere al lontano 2014, quando durante una conferenza stampa la star parlò di una spedizione attraverso l’Antartide con veterani militari feriti, di cui faceva parte anche il Duca di Sussex. West ha detto che il reale era "parte integrante della squadra" e che "sembrava specializzato nella costruzione di latrine. Ha costruito questa incredibile struttura a corona con blocchi per tenere lontano il vento e aveva persino un porta-rotolo." Riguardo all'uso del bagno costruito dal principe, l'attore ha detto: "Seduto lì, pensavi 'questo è uno scranno reale, a suo modo.'"

