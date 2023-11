The Crown, Elizabeth Debicki ammette: 'Il costume da bagno di Diana? Non è stato bello'

Nella giornata di ieri ha debuttato la prima parte della Stagione 6 di The Crown, così è normale che gli attori del cast stiano sostenendo diverse attività stampa, specialmente dopo la conclusione dello sciopero la scorsa settimana. Elizabeth Debicki ha potuto raccontare il momento in cui ha indossato l'iconico costume da bagno di Lady Diana.

Nella prima parte della sesta e ultima stagione della serie Netflix, "i costumi da bagno sono i nuovi abiti da ballo", ha recentemente dichiarato a EW la costumista Sidonie Roberts. Il cambiamento di stile è dovuto al fatto che i primi episodi della stagione si concentrano sulla nascente (e, ovviamente, alla fine tragica) storia d'amore tra la Principessa Diana interpretata dalla Debicki e il Dodi Al Fayed di Khalid Abdalla.

Poiché i primi giorni di questa relazione si svolgono in gran parte su un superyacht, Debicki è spesso vista con indosso un costume intero. In particolare, alla fine dell'episodio 2 l'attrice ricrea il momento in cui Diana fu fotografata dai paparazzi seduta all'estremità del trampolino della nave con un costume azzurro, un momento così iconico da essere utilizzato in diversi poster e banner pubblicitari di questa prima parte di stagione.

Debicki ha raccontato a EW che ricreare quel momento "è sembrato il picco di una sorta di montagna fatta di elementi iconici che stavamo scalando. Suppongo che in un certo senso [la vetta della] scorsa stagione sia stata la ricreazione del momento del 'vestito della vendetta'. Credo che il costume da bagno azzurro sia stato il corrispettivo per noi in questa stagione".

Debicki ha proseguito: "Quel giorno ero molto nervosa, costume a parte. Mi fidavo del costume da bagno! Avevamo fatto molte prove di costumi da bagno, abbiamo una donna fantastica che li produce, perché nessuno indossa più quella tipologia di costume da bagno, quindi dovevamo strutturarlo e renderlo davvero iconico come lo era stato negli anni Novanta. Ma c'era qualcosa nel camminare su quel trampolino e capire cosa stavamo ricreando. Sappiamo cosa rappresenta quell'inquadratura, rappresenta questo momento, questa sorta di calma prima della tempesta".

Infatti, gli scatti dei paparazzi che ritraggono Diana sul trampolino sono stati realizzati nell'agosto del 1997, appena una settimana prima che la principessa e Dodi rimanessero uccisi in un incidente stradale a Parigi insieme al loro autista Henri Paul.

"Questo immaginario rappresenta così tanto, non è vero?", ha continuato Debicki. "È quel momento che viene catturato. Era consapevole [dei fotografi]? Non lo era? Ma è anche un momento di profondo isolamento e solitudine. C'era una parte del mio cervello che si divertiva a esplorare quel momento, quando mi sono avvicinata al trampolino. Non sapevo come mi sarei sentita e quello che ho trovato alla fine del trampolino è stato qualcosa di meditativo ma anche profondamente triste. Sì, mi ha davvero commosso fare quella scena".