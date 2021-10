The Crown, Elizabeth Debicki e Dominic West sono Diana e Carlo nelle nuove foto dal set

Durante l'evento TUDUM di Netflix, abbiamo scoperto che la quinta stagione di The Crown uscirà sulla piattaforma di streaming il prossimo novembre. Le riprese sono attualmente in corso a Palma di Maiorca e l’attesa per vedere i nuovi attori nei panni del Reali d’Inghilterra si fa sempre più alta.

La quinta stagione presenterà un cast completamente nuovo che assumerà i ruoli della famiglia reale, segnando il terzo importante cambiamento di casting dall'inizio della serie.

Abbiamo già dato una prima occhiata a Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II e ora, alcune nuove foto dal set che trovate in calce alla notizia, ci mostrano Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni della principessa Diana e del principe Carlo. Sembra che stiano ricreando il viaggio della coppia reale in Italia del 1991, che si dice sia stato un punto di rottura del turbolento matrimonio della coppia reale.



Il confronto con i veri Diana e Carlo è davvero impressionante, mentre sono state rilasciate poche informazioni su ciò che accadrà in The Crown 5, la stagione racconterà senza dubbio la marcia del principe Carlo e della principessa Diana verso il divorzio. La loro separazione è stata annunciata nel dicembre 1992 e il divorzio ufficiale è avvenuto nell'agosto 1996.



La quinta stagione di The Crown vedrà anche Jonathan Pryce (Game of Thrones) nei panni del Principe Filippo, Lesley Manville (Il filo nascosto) nei panni della Principessa Margaret e Olivia Williams (The Father) nei panni di Camilla Parker.



L'anno scorso, lo showrunner Peter Morgan ha dichiarato di ritenere che la quinta stagione di The Crown fosse "il momento e il luogo perfetti per fermarsi".

Quella decisione ha scioccato i fan poiché Morgan aveva originariamente affermato che l'era della vita della regina Elisabetta del 21° secolo richiedeva uno sguardo complesso e approfondito, poiché è l'era della vita della monarca con cui la maggior parte degli spettatori ha familiarità. Tuttavia, Morgan ha cambiato idea e ha annunciato che The Crown avrà una sesta ed ultima stagione.