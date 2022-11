The Crown, Elizabeth Debicki racconta la sua trasformazione in Diana: 'Un salto folle'

Come ci si cala nei panni di uno dei personaggi più iconici del secolo scorso? Per informazioni dovremmo chiedere ad Elizabeth Debicki, che in questa quinta stagione di The Crown ha raccolto il testimone da Emma Corrin nel ruolo di Lady Diana, dando volto alla principessa nel periodo più turbolento della sua sfortunata esistenza.

Mentre la quinta stagione di The Crown già vola su Netflix, dunque, Debicki stessa ci racconta la sua trasformazione in un video pubblicato in queste ore dai canali social ufficiali della piattaforma: "Essendo Diana la persona più fotografata al mondo abbiamo accesso a una grande quantità di contenuti. Come attore, apri il portale e vieni travolto da quest'enorme ondata di informazioni" ci spiega l'attrice.

Debicki prosegue: "Tutti i reparti iniziano a fare cose per te, indossi i costumi di scena, la pronuncia migliora, cominci a vivere nei panni del personaggio e poi, all'improvviso, devi fare questo salto folle. [...] È la storia della disintegrazione e dell'inevitabile rottura del suo matrimonio, fino al divorzio. Uno dei temi che esploriamo è quello dell'isolamento che Diana prova dopo la rottura del matrimonio".

Per saperne di più, non vi resta che proseguire nella visione del video. Debicki e Lady Diana a parte, comunque, pare che qualcuno non abbia apprezzato la Regina Elisabetta di Imelda Staunton: sarà colpa di Harry Potter?