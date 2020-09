The Crown, Elizabeth Debicki e la responsabilità di interpretare Diana: Sono terrorizzata

Mentre Netflix si prepara a lanciare la quarta stagione di The Crown, fervono già i preparativi per la quinta. Come è stato annunciato circa un mese fa, Elizabeth Debicki interpreterà Lady Diana per le ultime due stagioni della serie, sostituendo Emma Corrin, che vedremo nella prossima. Non sarà un compito facile, per sua stessa ammissione.

Elizabeth Debicki ne ha parlato in una recente intervista al Mirror, dichiarandosi "terrorizzata" all'idea di impersonare un personaggio storico così importante. "È un ruolo da sogno" ha raccontato la trentenne attrice. "È un essere umano così straordinario e vive ancora nel cuore di così tante persone. Sono travolta dalle emozioni, sono terrorizzata ed elettrizzata. Non vedo l'ora di iniziare."

La figura di Lady Diana, la principessa ribelle tragicamente scomparsa nell'estate del 1997, è diventata leggendaria in tutto il mondo, ed è quindi comprensibile il mix di sentimenti che attraversa l'animo di Elizabeth Debicki, considerato anche il successo della serie. Quando era stato ufficializzato il suo ingresso nel cast di The Crown, del resto, l'attrice aveva commentato: "È per me un vero privilegio e un onore entrare a far parte di questa serie magistrale, che mi ha affascinato fin dal primo episodio."

Elizabeth Debicki è attualmente al cinema con Tenet, l'ultimo lavoro di Christopher Nolan. Sul set del film, ha raccontato, "inizialmente ho trovato tutto completamente surreale. Ma quando sono entrata nello spirito delle riprese, tutto è svanito, perché ti fanno capire molto chiaramente per cosa sei lì."

The Crown 4 sarà in streaming su Netflix dal 15 novembre. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer della stagione 4 di The Crown.