The Crown, Elizabeth Debicki ricorda il funerale di Diana: 'Mia madre piangeva'

Elizabeth Debicki, l’interprete della Principessa Diana nella quinta e sesta stagione di The Crown, solo una bambina all’epoca della tragica morte della donna, ha parlato del ricordo di quell’evento e delle reazioni di sua madre che l’hanno portata ad avere una sana e interessata curiosità sull’argomento e sui personaggi in questione.

Dopo aver riportato le parole di Peter Morgan a proposito delle critiche a The Crown, torniamo a parlare dello show dedicato ai reali d’Inghilterra per condividere il forte ed emotivo ricordo di Elizabeth Debicki in riferimento alla morte della Principessa Diana.

Parlando a Deadline durante la presentazione della sesta stagione della serie tv, l’attrice ha spiegato: “Ricordo in maniera molto concreta la reazione di mia madre: ricordo che sedevo sul pavimento della nostra sala da pranzo e mia madre stava guardando la processione del funerale mentre singhiozzava e piangeva. Non capivo cosa stesse succedendo e lei mi ha spiegato chi fosse quella persona. È un ricordo che mantengo in maniera piuttosto forte, quindi ho imparato molto e ho fatto diverse ricerche quando mi sono avvicinata a questo ruolo, nonostante ritenga che sapere che quella donna abbia influenzato così profondamente mia madre, una donna della periferia australiana, sia qualcosa che fosse già incorporato nella mia comprensione della storia”.

Le scene che riguardano la principessa e alcune scelte narrative che la riguardano hanno già scatenato polemiche più o meno sterili da parte di chi le abbia già potute vedere avendo ancora nel cuore il volto e il nome di una delle protagoniste più amate della dinastia britannica.

In attesa di poterle vedere in tv vi lasciamo alla conferma di Peter Morgan del cambio del finale di The Crown a seguito della morte della regina.