The Crown, Emerald Fennell non sa se Camilla ha visto la serie: 'Ma spero che approvi'

Nella terza e nella quarta stagione di The Crown, in streaming su Netflix, Emerald Fennell interpreta Camilla Parker Bowles. Secondo insistenti rumor, confermati anche da Vanity Fair, l'attuale moglie del principe Carlo seguirebbe la serie, mentre la famiglia reale non si è mai ufficialmente espressa al riguardo.

Recentemente intervistata da ET Canada, l'attrice ha rivelato di non essere al corrente di queste voci. A una domanda su cosa provasse ad avere tra i suoi spettatori la persona che mette in scena in The Crown, Emerald Fennell ha risposto:

"Davvero? Non lo sapevo! Questo è un po' snervante. Non ci avevo pensato, ma spero che approvi."

Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere anche le voci secondo cui da Buckingham Palace avrebbero chiesto di inserire un disclaimer prima degli episodi. Josh O'Connor si è detto indignato, e Netflix ha smentito seccamente questa eventualità, dal momento che si tratta di fiction e non c'è quindi il bisogno di dichiarare alcunché. "Abbiamo piena fiducia che i nostri membri comprendano che si tratta di un'opera di finzione ampiamente basata su eventi storici" ha scritto in una nota il gigante dello streaming. "Di conseguenza non abbiamo in programma - e non ne ravvisiamo la necessità - di aggiungere un disclaimer."

Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana, ha invece affermato che la rappresentazione della relazione tra Lady D e Carlo "è abbastanza vicina alla verità."



