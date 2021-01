The Crown, Emma Corrin : 'Ecco cosa chiederei a Diana e cosa direi ad Harry e William'

La quarta stagione di The Crown ci ha finalmente rivelato la Dian Spencer di Emma Corrin: un'esperienza, quella nei panni di Lady D, che difficilmente l'attrice dimenticherà vista la portata di un personaggio ancora così sentito e amato in Inghilterra come nel resto del mondo. Ma come si comporterebbe, Emma, davanti alla vera Diana?

"Questa è una bella domanda. Penso che una delle prime cose che mi verrebbe da chiederle sarebbe: 'Cosa ti ha fatto venir voglia di combattere nel momento in cui hai deciso di voler prendere il controllo della tua storia? Cos'è cambiato?' Perché alla fine della stagione la lasciamo con quello sguardo di incredibile tristezza. Non so se abbia davvero vissuto un momento del genere, ma sarebbe interessante capire quando abbia deciso di smetterla di lottare per essere giusta e cominciare a lottare per sé stessa" ha spiegato Corrin.

Quando le è stato chiesto cosa direbbe ad Harry e William, invece, l'attrice ha risposto: "Sarebbe molto difficile sapere cosa dire. Il fatto che io abbia interpretato questo personaggio non vuol dire che io possa capire appieno come fosse Diana. Nonostante vorrei dire loro quanto fosse incredibile, credo di non aver alcun diritto di farlo. Sarei così indecisa su cosa dirgli che probabilmente sarebbero lontani prima che io mi sia decisa".

