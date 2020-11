The Crown: Emma Corrin è stata ricoverata durante le riprese della serie

I fan della produzione Netflix saranno felici di sapere che sono disponibili le puntate della quarta stagione di The Crown. Inoltre l'attrice che ha interpretato Diana negli episodi della serie ha rivelato di aver avuto un malore durante le riprese dello show.

L'attrice ha parlato di questa vicenda con i giornalisti di Glamour Magazine, rivelando che durante le riprese che si sono tenute in Spagna si è dovuta recare in ospedale a causa del suo asma. Ecco il suo commento: "Sono asmatica e sono stata molto male recentemente, tra i sintomi avevo anche una tosse grave. Ho dovuto filmare una scena in una piscina gelida insieme ai bambini che interpretano William e Harry. È stata la scena più difficile da girare, perché cercavo di non affogare tenendomi a galla, e cercavo di aiutare anche Harry perché abbiamo scoperto che non sapeva nuotare".

Continua poi: "Dovevamo tornare in Inghilterra quella sera, così ci siamo fermati in ospedale per farmi dare degli antibiotici. I dottori hanno controllato il livello del mio ossigeno e mi hanno detto, non possiamo farti andare via perché è troppo basso, così mi hanno ricoverato".

Chiudiamo la notizia segnalandovi la nostra recensione della quarta stagione di The Crown, opera presente nel catalogo di Netflix.