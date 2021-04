The Crown, ecco tutti gli episodi dedicati al principe Filippo nella serie Netflix

Il principe Filippo è morto ieri all’età di 99 anni, il duca di Edimburgo ha vissuto una vita lunga, impegnata e complicata accanto a sua moglie, la regina Elisabetta II. La serie Netflix The Crown ha cercato di raccontare quella vita accanto ad una delle figure più potenti del mondo e oggi vogliamo proporvi gli episodi dedicati a lui dedicati.

Finora, il duca è stato interpretato da Matt Smith e Tobias Menzies, e lo spettacolo ha contribuito a fornire un piccolo contesto della vita privata del marito della regina. La serie inizia con Filippo che rinuncia ai suoi titoli greci e danesi per sposare Elisabetta, e lotta per adattarsi al suo nuovo ruolo e trovare il suo posto.

The Crown rende l’idea, in modo non sempre accurato e fedele non essendo un documentario, di cosa significhi far parte della famiglia reale e tutte le pressioni che ne derivano. Ecco gli episodi incentrati su Filippo in The Crown:



Prima stagione:

"Wolferton Splash" – Episodio 1

Filippo, allora noto come Principe Filippo di Grecia e Danimarca, rinuncia ai suoi titoli e prende il nome di Mountbatten per sposare Elisabetta. Il primo episodio include il loro matrimonio nel 1947 e la nascita dei loro due figli maggiori, e Filippo riceve consulenza dal re Giorgio VI sul suo nuovo ruolo accanto alla futura regina. Come gli dice George: "Lei è il lavoro".

"Windsor"- Episodio 3

Mentre Elisabetta si prepara per la sua incoronazione, Filippo cerca di assicurarsi un po' di potere. Cerca di chiedere alla moglie se i loro figli possono mantenere il suo cognome recentemente adottato di Mountbatten, e se possono rimanere tutti nella casa di famiglia invece di trasferirsi a Buckingham Palace. Queste richieste non vanno molto bene, e nemmeno i suoi tentativi di imparare a pilotare aerei.

"Fumo negli occhi" – Episodio 5

Filippo pianifica l'incoronazione di Elisabetta e si scontrano su alcuni dettagli importanti mentre lui chiede di non doversi inginocchiare davanti a lei.

"Assassini" – Episodio 9

Il principe inizia a trascorrere del tempo lontano dal palazzo mentre le tensioni aumentano tra lui ed Elisabetta. Ma lei appiana le cose con una dichiarazione d'amore (prima che lui se ne vada per il suo tour reale nell'episodio 10).



Seconda stagione:

"Lisbona" – Episodio 3

Dopo mesi trascorsi in un tour reale e uno scandalo che coinvolge il divorzio di un amico, Filippo torna a casa e chiede il suo titolo. Diventa così Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo.

"Pater familias" – Episodio 9

Filippo ricorda i suoi giorni di scuola mentre porta il principe Carlo a Gordonstoun, in Scozia, la scuola che lui stesso aveva frequentato e che deve temprare il carattere del figlio.

"L’uomo del mistero" – Episodio 10

Elisabetta pensa che Filippo sia “l’uomo del mistero" in una foto scattata a una festa scandalosa, ma tutto finisce con Filippo che riafferma il suo amore per lei in una scena piuttosto dolce subito prima della nascita del Principe Edoardo.



Terza stagione:

“Birbantello” – Episodio 4

L’episodio è incentrato sulla principessa Alice, la madre di Filippo che soffre di una malattia mentale e va a stare a Buckingham Palace, il che aiuta il principe a fare ammenda con lei.

“Polvere di luna” – Episodio 7

Filippo è ossessionato dallo sbarco sulla luna e organizza un incontro privato con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Colins e Buzz Aldrin, ma è deluso dalle loro noiose risposte sul viaggio



Quarta stagione:

“Come in una favola” – Episodio 3

Carlo chiede a Diana di sposarlo e lei accetta, tutti i reali più anziani (incluso Filippo) si agitano per la situazione disordinata tra Carlo, Diana e Camilla.

“Preferenze” – Episodio 4

Elisabetta e Filippo litigano sul fatto che i loro figli sono un po' fuori dal loro controllo e sui chi sia il loro “figlio preferito”.

"Guerra" – Episodio 10

La storia di Carlo e Diana arriva al capolinea, Filippo parla con la ragazza e simpatizza con lei avendo un presentimento su cosa potrebbe accadere se lei cerca di porre fine al suo matrimonio con Carlo. Condivide i suoi consigli avendo già affrontato la situazione, anche se non è quello che lei vuole sentirsi dire.

Jonathan Pryce interpreterà il Principe Filippo nella quinta stagione di The Crown e i nuovi episodi non arriveranno prima del 2022 con le riprese pronte ad iniziare a luglio. La sesta e ultima stagione di The Crown, a meno di rinnovi, arriverà probabilmente nel 2023.