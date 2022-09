The Crown, Erin Doherty:'Ho sentito pressioni per nascondere il mio orientamento sessuale'

Erin Doherty è stata il volto della principessa Anna nella serie tv Netflix, The Crown, nella terza e quarta stagione dello show. Doherty ha raccontato al Telegraph, nel corso di un'intervista, che le persone accanto a lei l'hanno esortata a nascondere il proprio orientamento sessuale (l'attrice è dichiaratamente lesbica).

"Non mentirò, non farò nomi, ma quando ho ottenuto il ruolo in The Crown ho sentito molta pressione per nascondere la mia sessualità. C'è stato un periodo in cui mi dicevo 'Potrò essere aperta su questa cosa per avere una carriera di successo?'. E il fatto che quella domanda sia ancora passata dalla mia mente e il fatto che possa ancora passare nella mente di altre persone è così devastante" ha dichiarato Doherty, tra le star di una delle serie più amate in epoca streaming. Nel frattempo la produzione di The Crown si è fermata per omaggiare la egina Elisabetta II.



Doherty ha proseguito nel suo discorso allargando il pensiero ad altre persone che hanno subito o subiscono queste pressioni:"Sono davvero consapevole di tutte le persone che hanno vissuto anni e anni nella vergogna o nella negazione. O semplicemente nascondendosi: attori, attrici che hanno impedito con forza che venisse fuori per avere una carriera, e voglio soltanto far parte del tentativo di fare qualcosa al riguardo".



Formatasi alla Bristol Old Vic, Erin Doherty ha recitato per diversi anni in teatro e prima di cimentarsi con il mondo delle serie tv, lavorando in show come L'amore e la vita - Call the Midwife, I miserabili e proprio The Crown. L'attrice ha una relazione con la collega Sophie Melville.



Nel frattempo, dopo la morte della regina, The Crown ha registrato un boom di ascolti su Netflix.