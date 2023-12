The Crown, l'ex-portavoce della regina duro con la serie: 'Lei non era noiosa e depressa'

Difficilmente The Crown smetterà di far parlare di sé: la serie incentrata sull'ultimo secolo di storia della Royal Family ha dato adito a polemiche di ogni sorta sin dai suoi primi episodi, e il trend non sembra intenzionato a fare inversione anche all'indomani del finale e, ovviamente, della morte della regina Elisabetta.

A parlare nelle ore successive alla messa in onda del finale di The Crown è stato infatti Dickie Arbiter, ex-portavoce della regnante interpretata nel corso delle ultime stagioni della serie da Olivia Colman prima e Imelda Staunton poi: proprio le due attrici, in effetti, sono state prese di mira da Arbiter, che ne ha giudicato negativamente il modo di ritrarre la defunta madre di re Carlo.

"Non ricordo di averla mai vista noiosa o depressa. Triste certo nel caso di una morte in famiglia o quando c'è stato da abbattere uno dei suoi cani, ma loro l'hanno interpretata come noiosa e depressa in ogni momento" sono state le parole di Arbiter, che ha invece definito "brillante" la performance offerta da Claire Foy nei panni della giovane Elisabetta durante le prime stagioni. E voi, cosa ne pensate? Quale delle tre regine di The Crown ha incontrato maggiormente le vostre simpatie? Fatecelo sapere nei commenti!