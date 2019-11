The Crown, i fan e il fact-checking durante gli episodi

"Oh no, ho appena beccato uno spoiler della terza stagione di The Crown"

Qui in calce alla notizia vi abbiamo riportato alcuni dei post che applaudirebbero l'accuratezza storica di The Crown, ma anche quei siti che avevano già pronti gli articoli per il confronto. E non manca la battuta vincente.

Ebbene, i fan di The Crown sembrerebbero aver fatto del fact-checking una nuova disciplina agonistica (si fa per dire), poichè in concomitanza con l'uscita della terza stagione della serie (qui potete trovare ls nostra recensione di The Crown 3 ) e del binge-watching estremo a cui si sono dati, questo è quello che ne è venuto fuori.

Watching #TheCrown ... keep pausing every so often to google facts. So far the series is on point with facts. — David Rivera (@DavRivPhotog) November 17, 2019

Me, on Google, while watching The Crown: pic.twitter.com/XGGUlymRXJ — Sunniva (@sunnivamidt) November 17, 2019

The Crown is out and thanks to the news orgs doing the Lord’s work by already having those historical fact check pieces ready for all of us googling. pic.twitter.com/tEBFUs6H3A — Melissa Yeager 🌵 (@melissayeagr) November 17, 2019

Does anyone else watch an episode of #TheCrown and then immediately google to fact check? 😂🤷🏻‍♀️👑 — Kat =^.^= 🍃🍂 (@DazzlingGeek) November 17, 2019

For every new historical fact I learn while watching The Crown, I do a quick google search — Rosewood 🤴🏾🌹 (@DammyRosewood) November 17, 2019