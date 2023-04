The Crown, Gillian Anderson lascia la serie? 'Una grandissima ca**ata'

Corre voce che Gillian Anderson non tornerà nella sesta e ultima stagione di The Crown, celebre serie televisiva Netflix scritta da Peter Morgan e prodotta dalla Left Bank Pictures; eppure, l'attrice ci tiene a smentire tutte le dichiarazioni al riguardo.

La rivista The Sun ha infatti riferito come i creatori dello show siano stati costretti a riscrivere la sceneggiatura dopo la decisione dell'attrice, eppure quest'ultima, ricondividendo un articolo correlato su Twitter, ha aggiunto: "Una grandissima ca**ata". A testimoniare la sua opinione sono le parole di un portavoce Netflix: "Gillan Anderson non sarebbe più dovuta tornare nei panni di Margaret Thatcher".

Il "rifiuto" – se di tale termine si può parlare – riguarda soltanto una breve apparizione della Tatcher nell'episodio sulle nozze d'oro della regina Elisabetta II e del principe Filippo, poiché Anderson ha dichiarato di non poter recitare nella serie a causa di "problemi di programmazione". In un'altra occasione, invece, Gillian Anderson ha confessato la condizione per la quale tornerebbe in X-Files...

La sesta e ultima stagione sulla storia della regina Elisabetta II dovrebbe concludere le riprese tra maggio e giugno 2023; di conseguenza, la data di pubblicazione rimane ignota. L'ultima tranche di 10 episodi – da La sindrome della regina Vittoria a In disarmo – è stata pubblicata su Netflix il 9 novembre 2022, con attori del calibro di Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret) e Johnyy Lee Miller (Primo Ministro John Major). Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Crown 5.