The Crown, Gillian Anderson: 'Non avrei mai detto di no al ruolo di Margaret Thatcher'

Confrontarsi con un personaggio come Margaret Thatcher è un compito da affidare esclusivamente ad attrici di un certo lignaggio, categoria alla quale appartiene senz'altro gente come Meryl Streep (The Iron Lady, 2011) e Gillian Anderson, che darà volto all'ex-primo ministro inglese nella prossima stagione di The Crown.

Caricarsi sulle spalle un personaggio così pesante comporta però inevitabilmente un bel carico d'ansia anche a chi, come Anderson appunto, ha nel suo curriculum anni e anni di esperienza e grandi successi: stando alle parole dell'attrice, però, ciò non è bastate a farle valutare il rifiuto.

"Non ho avuto nessuna esitazione. Ci sono alcune opportunità nella vita a cui, se ti si parano davanti, sai bene che puoi soltanto dire di sì prima che la paura dica di no. Ma ovviamente mentre si avvicinava il momento delle riprese sono quasi morta. Il mio cuore non ha mai battuto così veloce in tutta la mia vita" ha spiegato la star di X-Files e Sex Education.

Neanche una visione del mondo decisamente distante da quella della Thatcher, dunque, impedito a Gillian Anderson di confrontarsi con quello che sarà certamente uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera. Vedremo quindi quale sarà l'accoglienza che i fan di The Crown riserveranno all'attrice e a un personaggio sicuramente controverso e capace di far discutere anche dopo la sua morte. A proposito di Royal Family, intanto, recentemente il principe Filippo ha festeggiato i suoi 99 anni; ad un evento di beneficenza, invece, abbiamo rivisto insieme i vecchi protagonisti di The Crown.