The Crown: Gillian Anderson non tornerà nella Sesta Stagione

The Crown è una serie che è stata acclamata dalla critica sin dal suo esordio, apprezzate in particolar modo sono sempre state le performance degli interpreti, che hanno avuto il compito di portare sullo schermo importanti personaggi della storia inglese. Ma per la sesta ed ultima stagione dello show sembra che non tutto il cast sarà presente.

Durante il fine settimana infatti, The Sun ha riferito che i creatori di The Crown siano stati costretti a riscrivere le loro sceneggiature dopo che Gillian Anderson, star di X-Files, si sarebbe rifiutata di riprendere il ruolo del primo ministro britannico Margaret Thatcher nel capitolo finale dello show.

Un portavoce di Netflix ha insistito in una dichiarazione: "Gillian Anderson non tornerà nei panni di Margaret Thatcher".

Secondo le idee iniziali infatti, gli sceneggiatori di The Crown avevano pensato che la Thatcher potesse apparire in un episodio che andava a coprire l'anniversario delle nozze d'oro della regina Elisabetta II e del principe Filippo, ma la Anderson non è in grado di tornare a riprendere il ruolo a causa di "problemi di programmazione".

Sembra quindi che il personaggio del primo ministro, per il quale l'interprete ha vinto, tra gli altri, un Golden Globe ed un Emmy, non avrà più modo di apparire nello spettacolo.

Tuttavia questa non è la prima difficoltà incontrata dallo spettacolo, basti pensare alle pesanti critiche secondo cui Netflix dorrebbe cancellare The Crown.

Per la sesta ed ultima stagione dello show tornerà però tutto il resto del cast, tra cui Imelda Staunton nei panni della regina e Jonathan Pryce nei panni del duca di Edimburgo.

Se siete tra quelli che non hanno mai visto la serie, ecco qui la nostra recensione della prima parte di The Crown.