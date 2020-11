The Crown, Gillian Anderson racconta la sua Margaret Thatcher: 'Sarà molto umana'

Una delle novità più attese della quarta stagione di The Crown è Gillian Anderson, che entra nel cast della serie di Peter Morgan interpretando la "Lady di Ferro", Margaret Thatcher. L'attrice ha parlato del suo personaggio nei giorni scorsi a Variety, ed è sulla copertina del nuovo numero di Harper's Bazaar, che contiene anche un'intervista.

La cover del magazine è visibile anche in calce alla notizia, mentre all'interno della rivista Gillian Anderson ha raccontato come è stato lavorare a The Crown e indossare i panni di un personaggio politico a dir poco controverso.

"Dovevo arrivare a un punto" ha detto parlando della sua preparazione, "in cui la cosa non ha nulla a che fare con le mie opinioni sulla sua politica e sulle sue azioni. Si tratta solo di lei come essere umano, delle sue motivazioni come politico, come donna e come madre."

L'attrice ha raccontato anche il rapporto sul set con Peter Morgan, creatore di The Crown. "Per la sanità mentale mia e di Peter, e in realtà anche per il bene della nostra relazione, avevamo dei limiti molto chiari: a me non era permesso commentare la sua sceneggiatura, ma lui non poteva commentare la mia interpretazione!"

La stagione 4 di The Crown sarà su Netflix dal 15 novembre. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer finale di The Crown 4.