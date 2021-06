The Crown, Gillian Anderson svela alcuni segreti della sua Margaret Thatcher

Gillian Anderson è stata ampiamente osannata dalla critica per il suo ruolo di Margaret Thatcher in The Crown, tanto che la parte del controverso primo ministro britannico le è valsa una candidatura ai Golden Globes.

Nel corso di un'intervista doppia fatta con la star di Handmaid's Tale Elizabeth Moss organizzata da Variety, la Anderson ha parlato di tutto il duro lavoro che ci è voluto per trasformarsi in un personaggio storico tanto importante, rivelando di aver avuto non pochi problemi a rendere il più reale possibile una parte specifica del corpo di Margaret Thatcher, ovvero la sua bocca e i suoi denti.

"Stavamo pensando alle protesi, e così abbiamo provato tre o quattro forme e dimensioni diverse. Era nota per avere dei denti molto particolari. E perché aveva una forma particolare degli incisivi. Volevamo solo rendere il tutto nel migliore dei modi".

L'attrice ha poi aggiunto: "Tutto sembrava sbagliato, e così poi abbiamo deciso di non utilizzare protesi e di provare a rendere tutto con la mia bocca senza ricorrere ad altri strumenti. In realtà ho scoperto che, sì, era abbastanza. E questo ha poi influito sul modo in cui parlavo, quindi è stato in realtà un dono aver fatto quella scelta, ha sorpreso tutti. Morgan mi ha detto che qualcosa in me rendeva speciale il personaggio".

Con la quinta stagione, The Crown andrà avanti negli anni e ciò significa che Margaret Thatcher non sarà più così influente nella storia britannica e dunque non rivedremo Gillian Anderson nei panni del primo ministro. Avremo però la possibilità di rivederla nella prossima stagione di Sex Education che arriverà a breve su Netflix.