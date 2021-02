The Crown, Gillian Anderson torna a parlare del disclaimer: 'Non ne vedo la necessità'

Ha fatto discutere, nei mesi scorsi, la richiesta di inserire un disclaimer prima degli episodi di The Crown in streaming su Netflix, per spiegare che si tratta di un'opera di finzione e che i contenuti non corrispondono alla realtà. In una recente intervista Gillian Anderson, che nella serie interpreta Margaret Thatcher, è tornata sull'argomento.

L'attrice, che nei giorni scorsi ha ricevuto una nomination ai Golden Globes, ritiene la controversia un po' fine a sé stessa, e ha anche fatto capire che molti aspetti problematici della storia della famiglia reale britannica siano stati volutamente esclusi da The Crown.

"È così ovvio che stiamo facendo uno show televisivo e che questi sono personaggi basati su persone della vita reale" ha raccontato Gillian Anderson a InStyle. "Per me, è stata una polemica per amore della polemica. Ma capisco che ci sono molte persone coinvolte."

L'ex interprete di X-Files ha poi aggiunto che "ci sono molte cose su cui si sarebbe potuto scrivere, ma non è stato fatto, che sono molto peggio di ciò che si è visto nello show. C'è stata una gentilezza estesa, anche in aree in cui non avrebbe dovuto esserci."

Del resto, come ha dichiarato a suo tempo un portavoce di Netflix, "Abbiamo sempre presentato The Crown come una fiction, e abbiamo piena fiducia che tutti comprendano che è un'opera di finzione ampiamente basata su eventi storici. Quindi non abbiamo in programma, e non ravvisiamo la necessità, di aggiungere un disclaimer."